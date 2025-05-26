Süleymanpaşa'da İbadethaneler Temizleniyor

Süleymanpaşa'da İbadethaneler Temizleniyor
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Süleymanpaşa Belediyesi, kent merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerin hijyenini sağlamak için her gün farklı alanlarda temizlik yapıyor.

Süleymanpaşa Belediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ibadethanelerin genel bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor.

Ekipler, her gün farklı cami ve mescitlerde temizlik yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı öncesinde kent merkezindeki tüm cami ve mescitlerin temizliğinin tamamlanması hedefleniyor.

Çorlu'ya Avrupa Şeref Bayrağı ödülü

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçeye Avrupa Şeref Bayrağı ödülü verildiğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ödülün Çorlu'nun dünya ile kurduğu güçlü bağların ve çağdaş vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çorlu'nun barışın, dayanışmanın ve ortak geleceğin simgesi olduğunu vurgulayan Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Katılımcı yönetim anlayışımız, her yurttaşımızın sesini duyurabildiği bir Çorlu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Herkesin şehri sahiplendiği, sadece seçim zamanı değil, her anında karar alma süreçlerine dahil olduğu bir model için çalıştık. Bu ödül, bu kenti sahiplenen, geliştiren ve güzelleştiren herkese aittir."

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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