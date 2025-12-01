Süleymanpaşa'da Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Evin sahibi S.A.A gözaltına alındı. Ayrıca, Çerkezköy ilçesinde de bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu ve G.A. gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi S.A.A gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulunan G.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel