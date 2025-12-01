Haberler

Süleymanpaşa'da Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Evin sahibi S.A.A gözaltına alındı. Ayrıca, Çerkezköy ilçesinde de bir kişinin üst aramasında uyuşturucu bulundu ve G.A. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi S.A.A gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulunan G.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
