Süleymanpaşa'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Haberler

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Süleymanpaşa'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Süleymanpaşa'da dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesince ilçe merkezinde Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince ilçe merkezinde Kovid-19'a karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 mahallede çocuk parkları, kamusal alanlar ve resmi kurumların girişlerinde dezenfeksiyon ve arındırma işlemleri yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Altınova, 100. Yıl, Çınarlı, Aydoğdu, Yavuz, Ertuğrul, Ortacami ve Değirmenaltı mahallelerindeki işlek yollar ve kaldırımlar ile park alanları ve sosyal donatılar, kamu binaları giriş çıkışları titizlikle dezenfekte edilerek arındırıldı.

Açıklamada, vatandaşların aşılarını yaptırmaları ve kişisel hijyen, sosyal mesafe ve gerekli görülen alanlarda maske kullanımına dikkat etmeleri istendi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Süleymanpaşa, Güncel, Haberler

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