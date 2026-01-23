Haberler

Tekirdağ'da silah teşhiri yaptığı iddia edilen çocuklar ailelerine teslim edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddia edilen çocuklar, polis tarafından tespit edildi. Çocukların elindeki silahların plastik oyuncak tabanca olduğu öğrenilirken, ailelerine teslim edildiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah teşhiri yaparak çevreye rahatsız verdikleri iddia edilen yaşı küçük çocuklar polis ekiplerince belirlendi.

Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta, ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede görüntülerde yer alan çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.

Çocukların elinde görülen iki tabancaya el konulurken, yapılan kontrolde tabancaların boncuk atar plastik oyuncak olduğu tespit edildi.

Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
