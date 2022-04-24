Süleymanpaşa'da çocuk şenliği yapıldı - Haberler

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Süleymanpaşa'da çocuk şenliği yapıldı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Süleymanpaşa'da çocuk şenliği yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenlendi.

Sahilde düzenlenen sanat ve spor aktivitelerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Konya'daki bir yazılım firması tarafından geliştirilen insansı robotlar "Mini Ada" ile "Arat" da çocukların ilgi odağı oldu.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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