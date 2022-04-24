Süleymanpaşa'da çocuk şenliği yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Şenliği düzenlendi.

Sahilde düzenlenen sanat ve spor aktivitelerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Konya'daki bir yazılım firması tarafından geliştirilen insansı robotlar "Mini Ada" ile "Arat" da çocukların ilgi odağı oldu.