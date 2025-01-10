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Süleymanpaşa'da Basın Ödülleri Töreni Düzenlendi

Süleymanpaşa'da Basın Ödülleri Töreni Düzenlendi
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Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü basın ödülleri töreninde dereceye giren basın mensupları ödüllerini aldı. Törende konuşan dernek başkanı ve kurucu başkan, ödül yarışmasının geleneksel hale geldiğini belirtti.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen basın ödülleri yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra geçen yıl düzenlenen ödül törenlerinin video gösterimi yapıldı.

Dernek Başkanı Elçin Yıldıral, burada yaptığı konuşmada dernek olarak sahada görev yapan basın mensuplarına destek olmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür eden Yıldıral, dereceye girenleri tebrik etti.

Derneğin Kurucu Başkanı Abdullah Yalçın da yarışmanın geleneksek hale geldiğini ve her yıl basın mensuplarının heyecanla bu yarışmayı beklediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından haber, fotoğraf ve mizanpaj kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Cömertler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve NKÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şeref Kocaman, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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