Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Altınova Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceledi ve mahalledeki hizmetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Çorlu'da gıda güvenliği için işletmeler denetlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Altınova Mahallesi'nde tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Nallar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, daha sonra mahallede yapılacak hizmetleri anlattı.

Çorlu'da gıda denetimi yapıldı

Çorlu Belediyesi ekiplerince ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların gıda güvenliği için işletmeleri hijyen, sağlık ve uygun saklama koşulları konularında denetledi.

Denetimlerde, işletmelerin üretim süreçleri, depolama yöntemleri, son kullanma tarihleri, personel hijyeni ve genel iş yeri şartları kontrol edildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.