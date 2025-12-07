Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Altınova Mahallesi'nde tamamlanan asfaltlama çalışmalarını inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Nallar, mahallede asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, daha sonra mahallede yapılacak hizmetleri anlattı.

Çorlu'da gıda denetimi yapıldı

Çorlu Belediyesi ekiplerince ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların gıda güvenliği için işletmeleri hijyen, sağlık ve uygun saklama koşulları konularında denetledi.

Denetimlerde, işletmelerin üretim süreçleri, depolama yöntemleri, son kullanma tarihleri, personel hijyeni ve genel iş yeri şartları kontrol edildi.