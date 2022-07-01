Süleymanpaşa Belediyesinin yaz okullarında 2 bin 286 çocuğa eğitim veriliyor - Haberler

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Süleymanpaşa Belediyesinin yaz okullarında 2 bin 286 çocuğa eğitim veriliyor

AA - Fırat Çakır - Güncel
Süleymanpaşa Belediyesinin yaz okullarında 2 bin 286 çocuğa eğitim veriliyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaz okullarında 26 branşta 2 bin 286 çocuğa eğitim veriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaz okullarında 26 branşta 2 bin 286 çocuğa eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulu etkinliklerine 7-12 yaş arasındaki çocuklar katılıyor. Okulda, 4-6 yaş çocuklar için orff ve ritim atölyesi de bulunuyor.

Haftanın beş günü düzenlenen yaz okulunda sportif, sanatsal ve kültürel 26 branşta eğitime başlandı.

Öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 15 spor dalında eğitim alıyor.

Yaz okulu bünyesinde ayrıca halk oyunları, bale, tiyatro, gitar, keman, piyano ve resim olmak üzere sanatsal kurslar da açıldı.

Aynı zamanda öğrencilere İngilizce, akıl ve zeka oyunları ve robotik kodlama eğitimleri de veriliyor.

Bu yıl ilk kez yaz okulu kurslarında ikinci etap kayıtlarının alınacağı ve yaz okulunun 26 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.

AA / Fırat Çakır - Güncel

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