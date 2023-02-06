Süleymanpaşa Belediyesinin "Aşevi tırı" deprem bölgesine gidecek Güncel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi "aşevi tırı" Hatay'a gidecek. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi "aşevi tırı" Hatay'a gidecek. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, belediyenin seyyar mutfağının yola çıkacağını belirtti. Deprem bölgesinde ekiplerin yoğun çalıştığını aktaran Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesinin aşevi tırı yola çıkmak üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. Orada 25 bin kardeşimize sıcak yemek verebilecek şekilde hazırlandı. Tırımız yarın öğleden sonra Hatay'da olacak. Bölgedeki bütün kardeşlerimize Allah yardım etsin. Elimizden ne gelirse hazırız. Yalnız değilsiniz merak etmeyin." dedi. Vatandaşların yaptığı yardımları kapalı pazar yerlerinde toplamaya başladıklarını anlatan Yüksel, yardımların AFAD'ın deposunda düzenlendikten sonra bölgeye gönderileceğini kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Cüneyt Yüksel Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler

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