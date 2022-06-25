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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilaçlama çalışması sürüyor

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilaçlama çalışması sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, larva, uçkun ve vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, larva, uçkun ve vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle yeşil alanlarda yürütülen ilaçlama çalışmaları program dahilinde yapılıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeşil alanların belirli periyotlarla ilaçlanacağını kaydetti.

Yüksel, çalışmaların haşerelerin üreme kaynağı alanlarda yoğunlaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle debisini kaybeden dereler, kullanılmayan havuzlar gibi durgun sularda üreme alanı bulan sivrisineklerle mücadele eden ekipler, hem karada hem su üzerinde hareket kabiliyetine sahip amfibi araçlarla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Ayrıca çöp konteynerleri çevresi ve açıkta bırakılan çöpler gibi kirlilik arz eden alanlarda üreyen karasineklerle de mücadele eden ekiplerimiz, düzenli olarak çöp konteynerlerinde de ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyor."

AA / Fırat Çakır - Güncel

Cüneyt Yüksel Güncel Haberler

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