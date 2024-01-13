Süleymanpaşa Belediyesi'nden Kış Okulu Sergisi
Süleymanpaşa Belediyesi, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserleri sergiledi. Çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrencilerin ortaya çıkardığı eserler, Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergilendi.
Süleymanpaşa Belediyesi'nde, kış okulu meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılanların yaptığı eserler sergilendi.
Belediyeden yapılan açıklama göre, belediye şehrin sanat yaşamına farklı etkinliklerle katkı sunmaya devam ediyor.
Bu kapsamda çini sanatçısı ve eğitmeni Serenat Tanaçan'dan eğitim alan öğrenciler, uzun eğitim sürecinin ardından ortaya bir çok eser çıkarttı.
Eserler, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.