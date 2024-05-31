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Süleymanpaşa Belediyesi'nden kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konusunda bilgilendirme çalışmaları

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Süleymanpaşa Belediyesi, kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Belediye yetkilileri, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlattı ve soruları yanıtladı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularındaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ve Sağlıklı Hayat Merkezi Uzmanı hemşire Refiye Egen, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara kanser, hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili sunum yaptı.

Kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatan uzmanlar, soruları da yanıtladı.

Halk sağlığı eğitimleri ve diğer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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