Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Süleymanpaşa Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı ve gündemdeki maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eriş'in, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.
Gündemde yer alan, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Ayrıca nisan ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel