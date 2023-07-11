Süleymanpaşa Belediyesi Kaldırım Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, sorumlu olduğu bölgelerde kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Uzunlar, yol genişletme ve kaldırım düzenlemelerinin devam ettiğini ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendiğini belirtti. NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Kurt ve Şahin, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.