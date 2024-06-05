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Süleymanpaşa Belediyesi 127 Camide Temizlik Çalışması Başlattı

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Süleymanpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 127 camide temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri, camileri bayrama hazır hale getiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 127 camide temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Süleymanpaşa'nın dört bir yanındaki 127 camide temizlik çalışması başlattığı belirtildi.

Camilerin genel gerçekleştiren belediye ekiplerinin, ibadethaneleri hazır hale

getirdiği aktarılan açıklamada, "Kırsal mahallelerden başlanan çalışma kapsamında camilerin büyük bir bölümünün temizlik işlemleri tamamlandı. Bayram öncesi tüm camilerin temizliği tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Çorlu'da sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hayvan bakımevinde sahipsiz hayvanların ameliyat işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Belediyenin veterinerlerinin bir çok ameliyatı gerçekleştirebildiğini aktaran Sarıkurt, "Bakımevimize vatandaşlarımız tarafından getirilen sokak hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Veterinerlerimiz, hayvan bakımevinde sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmak için özveriyle çalışıyor."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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