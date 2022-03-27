Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel Millet Bahçesi projesini inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede hayata geçirilecek Millet Bahçesi projesini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 70 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi'nin yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve sahil düzenlemesi ile Süleymanpaşa'ya değer katacağı aktarıldı.

Barbaros Caddesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilecek olan proje ile ilçenin önemli bir cazibe merkezine kavuşmuş olacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, projede yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi projesine başladıklarını aktaran Yüksel, "Bu Millet Bahçesi Trakya'mızın en güzelleri arasında yer alacak. İnşallah 2023 yazında, yeşil alanlarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, çocuk oyun alanları ve sahil düzenlemesiyle Süleymanpaşa Millet Bahçesi'ni şehrimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.