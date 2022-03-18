Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Tekirdağsporlu futbolculara destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Tekirdağsporlu futbolculara destek

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Tekirdağsporlu futbolculara destek

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Bölgesel Amatör Lig de (BAL) mücadele eden Tekirdağsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Bölgesel Amatör Lig de (BAL) mücadele eden Tekirdağsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, futbolcular ve teknik heyetle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde buluştu.

Yüksel, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen sporculara başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren futbolcular ve teknik heyet, Yüksel'e teşekkür etti.

Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru da Yüksel'e destekleri için şükranlarını iletti.

Öte yandan, Tekirdağspor'un 20 Mart Pazar günü Çerkezköy 1911 takımıyla oynayacağı maç Süleymanpaşa TV'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Yahya Kemal Beyatlı, Cüneyt Yüksel, tekirdağspor, Amatör Lig, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title