Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den Tekirdağsporlu futbolculara destek

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Bölgesel Amatör Lig de (BAL) mücadele eden Tekirdağsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, futbolcular ve teknik heyetle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde buluştu.

Yüksel, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen sporculara başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren futbolcular ve teknik heyet, Yüksel'e teşekkür etti.

Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru da Yüksel'e destekleri için şükranlarını iletti.

Öte yandan, Tekirdağspor'un 20 Mart Pazar günü Çerkezköy 1911 takımıyla oynayacağı maç Süleymanpaşa TV'nin sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.