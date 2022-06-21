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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüksel, Altınova Mahallesi'ndeki bir kafedeki toplantıda belediyenin biten ve devam eden projeleri hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Daha sonra, Süleymanpaşa Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi, Kadın Eli Projesi sera alanı ve belediyenin diğer tesisleri basın mensuplarına gezdirildi.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın deprem riski olan yerler arasında olduğunu söyledi.

K9 Eğitim Merkezinin kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Yüksel, "Bu bölgede arama kurtarma köpeklerinin eğitimini gerçekleştireceğiz. Bir deprem olduktan sonra insanların kurtarılmasında başlıca faktör köpeklerdir. O yüzden burada çok güzel bir köpek eğitim merkezi kurduk. Aynı zamanda bir deprem olduğunda, ne şekil, nasıl müdahale etmek gerektiği, yaralıların nasıl kurtarılması gerektiğiyle ilgili hem gençlerimize, hem çocuklarımıza hem de personelimize eğitim vereceğimiz güzel bir deprem parkı oldu." dedi.

Yüksel, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesinin "Seracılıkta Kadın Eli" projesi ilgili alanda gazetecilere bilgi verdi.

Kentteki kurumlarla işbirliği ile kadın istihdamına katkı yapacak önemli bir proje hayata geçirdiklerini dile getiren Yüksel, proje kapsamında kurulacak seralarda alım garantili üretim gerçekleştirileceğini ve çok sayıda kadının istihdam edileceğini ifade etti.

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AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cüneyt Yüksel Tekirdağ Güncel Haberler

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