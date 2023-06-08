Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yatırım ve Projeleri Yerinde İnceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz ve Banarlı Mahalleleri ile Selanik Meydanı'nda devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi. Yüksel, tüm projelerin hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Karadeniz ve Banarlı Mahalleleri ile Selanik Meydanı'nda devam eden yatırım ve projeleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Selanik Meydanı'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra Karadeniz Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yürütülen yol yapım ve onarım çalışmalarını denetleyen Yüksel, Bıyıkali Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal tesis projesini yerinde inceledi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yüksel, tüm projelerin hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını belirtti.

Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı'nı kapsayan alanın çehresinin sil baştan değiştiğini aktaran Yüksel, Yazar Mehmet Serez Caddesi ile bulvar yolu arasında kalan noktada, inşa çalışmaları süren parkı şehre kazandırmak ve vatandaşların hizmetine sunmak için gün saydıklarını ifade etti.