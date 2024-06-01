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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Tuna Boyu Seyir Parkı'nda yapılan çalışmaları inceledi ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Tuna Boyu Seyir Parkı'nda incelemede bulunan Nallar, yapılacak çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Vatandaşlara daha güzel alanlar sunmak için gayret ettiklerini aktaran Nallar, "İlçemizin her noktasında hizmetlerimizi eksiksiz yerine getirmek için çalışıyoruz. Burada başlattığımız çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Nallar'a incelemelerinde Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal eşlik etti.

Baroda tören düzenlendi

Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajını tamamlayan Doğan Taşçı'ya ruhsatnamesi düzenlenen törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukata meslek hayatında başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Volkan Nallar Süleymanpaşa Politika Güncel Haberler

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