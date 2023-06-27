Süleymanpaşa Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ilçede kurulan kurban pazarını ziyaret etti. Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'ndeki pazarda hayvan satışına devam eden üreticilerle görüştü. Hayvan satış noktasındaki üreticileri ziyaret eden Uzun, satıcıların taleplerini dinledi. Başkan Uzunlar, belediye ekipleri tarafından kesim yapılacak alanda da inlemelerde bulunarak çalışanlardan bilgi aldı.