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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretlerinde bulundu

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Ortaca Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. NKÜ Rektörü Mümin Şahin'i ziyaret eden TEİAŞ Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Gülşah Çekmez, üniversitedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ortaca Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde muhtar Mustafa Yaz eşlik etti.

NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Gülşah Çekmez, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Çekmez ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Çekmez'e bilgi verdi.

Çekmez de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çekmez'e ziyaretinde TEİAŞ Eğitim Teknolojileri Müdürü Mehmet Turhan, Elektrik-Elektronik Mühendisi Ömer Ramazan Taşkın, Elektrik-Elektronik Mühendisi Bülent Güler eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Elektrik İletim AŞ Haberler

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