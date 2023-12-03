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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretlerinde bulundu

3 Aralık 2023 15:45 Son Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Dağyenice Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette muhtar Serkan Hatay da yer aldı.