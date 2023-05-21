Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretinde

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. NKÜ Rektörü Mümin Şahin ise Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Aytekin'i ağırladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Naip Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, mahallede vatandaşlarla sohbet etti.

Kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Yüksel, mahallede yapılacak çalışmaları anlattı.

NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Aytekin, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin misafiriyle görüş alışverişinde bulundu, bir süre sohbet etti.

Rektör Şahin, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.