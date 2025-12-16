Haberler

Irak'ın Süleymaniye kentindeki sel, toprağa gömülü mayınları ortaya çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen sel, toprak altındaki antipersonel mayınları gün yüzüne çıkardı. İmha ekibi, bölgedeki mayınları etkisiz hale getirerek güvenliği sağladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen sel, toprak altındaki mayınları ortaya çıkardı.

Bölgede yıllar önce döşenen mayınlar, halk için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve sonrasındaki sel nedeniyle Süleymaniye'nin Şarbajer ilçesine bağlı Zeye köyünde bulunan 2 antipersonel mayın, Süleymaniye Mayın İşleri Müdürlüğüne bağlı imha ekibince etkisiz hale getirdi.

İmha timi yetkilisi Cemil Kemal Mirza, vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda bölgede 2 antipersonel mayının toprak üstüne çıktığını öğrendiklerini aktardı.

Gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yaptıklarını söyleyen Mirza, imha işleminin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Bölgenin "geçmişte bir çatışma alanı olduğunu" ve mayınlandığını dile getiren Mirza, "Burası daha önce bir mayın tarlasıydı. Mayın tarlasında temizlik çalışmaları yapılmış, sorun giderilmişti. Ancak bu mayınlar, söz konusu mayın tarlasının sınırları dışında bulunuyordu." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
2025 yılının futbolcusu belli oldu

2025 yılının futbolcusu Dembele
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title