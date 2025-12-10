Irak'taki sel felaketinde, yaklaşık 30 öğrenci okul duvarı çökmeden saniyeler önce kurtarıldı

Irak'ın Süleymaniye ilçesinde dün yağan sağanak yağmurdan sonra oluşan selin boyutu bugün daha net görülürken 30'dan fazla öğrenciyi duvarın altında kalmaktan kurtaran Çemçemallı vatandaşın görüntüleri dikkati çekti.

Ülkede etkili olan yağışların yol açtığı selde iki günde 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel nedeniyle araçlar ve evler büyük zarar gördü, yollar kapandı, köprüler yıkıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çemçemal ilçesini vuran sel nedeniyle Kandil Yatılı Okulu'nun duvarının çöktüğü görüldü. Olay yaşandığı sırada ise birçok öğrenci duvarın yakınındaydı.

Görüntülerde, duvarın dibinden onlarca öğrencinin geçtiği görülürken duvar yıkılmadan birkaç dakika önce 61 yaşındaki Kemal Fetah Tevekeli'nin çocukları görmesi ve hızlıca müdahale ederek onları uzaklaştırması dikkati çekti.

Duvarın yıkılmasından birkaç saniye önce öğrencileri uzaklaştıran Tevekeli, en az 30 öğrenciyi duvarın altında kalmaktan kurtardı.

Sel esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tevekeli, oğlu ve yeğeninin yardımıyla çocukları kurtardıklarını söyledi.

Tevekeli, selin başladığı sıralarda evde olduğunu belirterek "Baktım ki duvarın kenarı çocuklarla dolu. Duvar henüz çökmemişti. Evden dışarı çıktım ve ne olursa olsun çocuklara ulaşmaya çalıştım." dedi.

Önce kendi çocuklarını bölgeden uzaklaştırdıklarını ifade eden Tevekeli, yeğeninin duvara çıktığını ve okul bahçesinin su ile dolduğunu kendilerine söylediğini aktardı.

Tevekeli, "Duvarın arkası bir baraj gibiydi. Görür görmez 'Bu duvar çökecek' dedim. Hemen çocukları kurtarmaya çalıştım. 30'dan fazla çocuk duvarın kenarındaydı, hepsini kurtardık. Son adımı attıktan sonra duvar çöktü." ifadelerini kullandı.

Çocuklara bağırıp çağırarak onları uzaklaştırdığını anlatan Tevekeli, "Hepsini diğer oyun alanına götürdük. Allah'a şükür hepsini kurtardık. Allah bana o an bu çocukları kurtarma gücünü verdi." diye konuştu.

Tevekeli'nin oğlu Koçer Kemal da olay anında üç çocuğunun elinden tutarak dışarı çıktığını aktararak "O sırada duvar çöktü. Gücüm tükendi. Çocuklardan birini su elimden aldı ama amcamızın oğlu onu yakaladı, diğer ikisi elimdeydi." dedi.