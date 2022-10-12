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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi

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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisi'ne 22, 24 ve 25 Haziran ile 25 Temmuz tarihlerinde de füze saldırıları gerçekleştirilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın sorumluluğunu da üstlenen olmamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik bir haftada 3 kez düzenlenen füze saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Irak Güncel Haberler

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