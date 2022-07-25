Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi - Haberler

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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne 22, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde füze saldırıları gerçekleştirilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın sorumluluğunu da üstlenen olmamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik bir haftada 3 kez düzenlenen füze saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğuna işaret etmişti.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Irak Güncel Haberler

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