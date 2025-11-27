Haberler

Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahasına İHA ile Saldırı

Güncelleme:
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor gaz sahasına düzenlenen İHA saldırısı, elektrik üretim santrallerine gaz akışını tamamen durdurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahadan yükselen alevler dikkat çekti.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor gaz sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kormor gaz sahasına saat 23.30'da İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edilerek, saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
