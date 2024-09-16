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Süleymaniye'de Sahipsiz Köpek Saldırıları Halkı Tedirgin Ediyor

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Irak'ın Süleymaniye kentinde, sahipsiz köpeklerin saldırıları özellikle okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler için tehlike arz ediyor. Gönüllüler, köpekleri toplayarak tehlikeyi azaltmaya çalışırken, sağlık sorunları da gündemde.

Irak'ın Süleymaniye kentinde sahipsiz köpek saldırılarının halk için tehlike oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Kentteki sahipsiz köpeklerin özellikle okulların açılmasının ardından öğrenciler için tehlike yarattığı kaydediliyor.

Uzmanlar, sahipsiz köpek saldırılarının sağlık sorunlarına neden olabildiğini ve şikayetlerin artması üzerine bir grup gönüllünün sahipsiz köpekleri toplamaya başladığını belirtiyor.

Süleymaniye Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin açıkladığı projeye göre, kentteki sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması ve barınaklara kapatılması öngörülüyor.

"Haftada 5-10 ısırılma vakası hastanemize geliyor"

Süleymaniye Şehir Hastanesi Acil Yardım Doktoru Sıddık Heme Aziz Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin kentte grup halinde gezdiğini ve vatandaşlara saldırarak büyük tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Salih, "Bazıları sadece havlıyor ama bazıları ise vatandaşlara saldırıyor ve yaralıyorlar. Hasta olan köpeklerden bulaşan virüsler tehlike saçıyor. Bazen kuduz vakaları da yaşanıyor." dedi.

Artan şikayetler üzerine gönüllüler tarafından sahipsiz köpeklerin toplandığını aktaran Salih, şunları söyledi:

"Şüphesiz toplatılmaları sayılarını azaltıyor ve tehlike de azalmış oluyor. Haftada 5-10 ısırılma vakası hastanemize geliyor. Tabii bu sayı mevsime ve aya göre de değişebiliyor. Özellikle bu son günlerde okulların da başlamasıyla tehlike daha da artıyor. Köpeklerin her yerde bulunması velileri tedirgin ediyor."

Süleymaniyeli Aram Muhammed Süleyman da okulların açılmasıyla sahipsiz köpeklerin halk üzerinde endişe oluşturduğunu belirtti.

Süleyman, "Sokak köpekler, herkesi bıktırmış. Köpek saldırılarından çocuklar sokağa ve insanlar yakında bulunan parklara çıkamıyor. Öğrenciler okula yaya olarak gidiyor. Bu da öğrencilerin hayatları üzerinde tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel

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