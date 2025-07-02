Süleymaniye'de İki İHA Düşürüldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Süleymaniye asayiş güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Süleymaniye'nin Tasluca bölgesinde iki İHA'nın düşürüldüğü ve güvenlik güçlerinin olay yerine giderek inceleme başlattığı kaydedildi.

Olayda can kaybı olmadığı belirtildi.