Süleymaniye'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde din adamlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde din adamlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Süleymaniye'deki Abdulkerim Müderris Camisi'nde toplanan din adamları ve vatandaşlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin'e destek mesajları verildi.

"Ey Gazze, Selahaddin'in torunları seninle", "Kudüs hepimizindir" ve "Zafer mazlumlarındır" şeklinde ifadelerin yer aldığı pankartlar açan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.