Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu - Haberler

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Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin minaresindeki şerefenin bir parçası koparak kurşun kaplı kubbesine zarar verdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin minaresindeki şerefenin bir parçası koparak kurşun kaplı kubbesine zarar verdi.

Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin denize bakan tarafta bulunan minarelerinden birinin şerefesinin parçası koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı cemaatin ve turistlerin girişine kapatıldı. Camiye girmek isteyenler diğer kapılara yönlendirildi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş/ İHA)

Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süleymaniye Camii, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Haberler

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