SÜLEYMANİYE - 149 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Ele geçirilen kristal türü uyuşturucudan detay görüntüler SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 149 kilo kristal türü uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen kristal türü uyuşturucudan detay görüntüler SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 149 kilo kristal türü uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi. AA / Güncel Irak Güncel Haberler

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