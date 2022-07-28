SÜLEYMANİYE - 149 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Ele geçirilen kristal türü uyuşturucudan detay görüntüler SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 149 kilo kristal türü uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
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Ele geçirilen kristal türü uyuşturucudan detay görüntüler
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 149 kilo kristal türü uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
AA / Güncel