SÜLEYMAN SOYLU: TARİHİN EN KÖTÜ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK TARİHE GEÇMİŞSİN

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Ömründe 5.5 ay İçişleri bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. ve tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun" dedi.

" TOOG'A ÖNCE SELO'YLA APO'YU BİNDİRİR"

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Beyoğlu Hasköy mahallesinde partililerle buluştu. Süleyman Soylu'ya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan eşlik etti.

Soylu, 'TOGG'u beğendiniz mi '" diyerek sözlerine başladı. Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu çatlamış mıdır bay bay Kemal' Çatlamış mıdır bay bay Kemal? Şimdi diyorlar ki 'Bay bay Kemal'e bu arabadan niye vermediniz' O da binseydi.? Bay bay Kemal, bu arabaya ona teslim etsen akşama kadar egzozu nerede diye arar. Arar mı? Ona bir kere arabanın elektrikli olduğunu anlatamayız. Doğru mu? Bay bay Kemal el frenini arar, öyle mi? Bir de Allah korusun, Bay bay Kemal bu arabayı aldığı zaman ne yapar biliyor musunuz? Allah muhafaza ilk önce Selo ile Apo'yu bindirmeye çalışır bu arabaya. Doğru mu? Onun aklı öyle çalışıyor çünkü onlar başka türlü çalışmıyor" diye konuştu.

"ÖMRÜNDE 5.5 AY İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPAMAMIŞSIN"

Soylu, 'Şimdi Türkiye'yi bu istikrardan ayırmaya çalışıyorlar. Yıllarca bu ülkede koalisyonların hep beraber sıkıntısını çektik. Hep beraber pazarlıklar yaptılar, at pazarlıkları gibi sandalye pazarlıkları yaptılar. O bakanlık senin olacak, o bakanlık benim olacak. O genel müdürlük senin olacak, o genel müdürlük benim olacak. Milletin derdi, umurunda olmayanlar kendi koltuk hesaplarını yaptılar. Meral Akşener var onu biliyorsunuz değil mi' Hayır herşeyi anlıyorum da. Tayyip Erdoğan'a laf söylemesinden ne murat ediyor onu anlamıyorum. Tayyip Erdoğan kim, sen kimsin ? Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. ve tarihin en kötü içişleri bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun." şeklinde konuştu.

"BİZİM İTTİFAKIMIZ, TÜRKİYE YÜZYILININ KAPISINI AÇACAK İTTİFAKTIR"

Bakan Soylu, 'Bizim ittifakımız, hesap ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, al ver ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, öyle sandalye bölüşmek, bakan bölüşme ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, bize Selçuklu'nun bıraktığı, bize Osmanlı'nın bıraktığı, bize Düvel-i Muazzama'nın bıraktığı, bize Mevlana'nın bıraktığı, Sultanımız Eyüp Sultan'ın bıraktığı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bıraktığı ve bütün Türkiye'nin değerler ittifakıdır. Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır." diyerek sözlerini noktaladı.