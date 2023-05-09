SÜLEYMAN SOYLU ŞİMDİ NE OLDU O MERAL AKŞENER'E. TAYYİP ERDOĞAN'A AFİLİ AFİLİ LAFLAR SÖYLÜYORDU

İÇİŞLERİ Bakanı AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim 2019'da bana kızdılar. Dedim ki bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsüyle toplantının gerçekleşeceği alana gelen Soylu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Toplantıya Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar, MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, BBP İlçe Başkanı Abdulkadir Darel ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi'de katıldı. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, Siz kimsiniz ki araba yapacaksınız diyenlere, siz kimsiniz ki kendi tankınızı yapacaksınız diyenlere, siz kimsiniz ki dünyanın 5 büyük barajından Yusufeli Barajı'nı yapacaksınız diyenlere, siz kimsiniz ki Mersin Nükleer Santralini yapacaksınız diyenlere, bu ülkede Tayyip Erdoğan milletiyle beraber 'biz büyük bir milletiz ve Allah'ımıza teslimiz' dedi. Allah nasip edecek 14 mayısta reis seçimi kazanacak bu millet kazandıracak. Biz Amerika'nın kirli pis ellerini coğrafyamızdan Allah'ın izniyle çekip çıkaracağız bir daha girmemek üzere diye konuştu.

BUGÜN GABAR'DA TERÖR YERİNE, PETROL FIŞKIRIYOR ALLAH'IN İZNİYLE

Soylu, Biz en büyük parayı yurt dışına veriyoruz. neden Enerjiden veriyoruz. Kendi enerjimizin olmasını istemediler. Kendi enerjimizi, kendimiz karşılayalım istemediler. Aynen Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı çıkardığımız gibi. Aynen adı terörle anılan, yıllarca terörün yuvası olan Gabar'da çıkarılan, bugün Gabar'da terör yerine petrol fışkırıyor Allah'ın izniyle. Avrasya'yı yaptı mı Osmangazi köprüsünü yaptı mı Bütün bunların hepsini Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptı mı Bütün bunların hepsini Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Bugün Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin eğitim alt yapısını, Türkiye'nin sağlık altyapısını, Türkiye'nin güvenlik altyapısını, Türkiye'nin ulaşım altyapısını, Türkiye'nin bilişim altyapısını hem de bütün ülkelere nazire çıkartırcasına bu zor maliyetlerin içerisinde şeklinde donuştu.

BENİM AMERİKA'DA BİR TANE MALIM VAR, O DA FETÖ. ALLAH'IN İZNİYLE ONU DA ALACAĞIZ İNŞALLAH

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde tam bin 300 kilometrelik bir alanda bir devlet kurmak istiyorlar. Adı terör devleti. Amerika kafayı takmış. Amerika diyor ki, biz o terör devletini orada kuracağız. Amerika'ya böyle söyleyince, Amerika bana çok kızıyor. Dedi ki senin orada malların var, mallarına el koyacağız. Benim Amerika'da bir malım yok. Sonra aklıma geldi. Benim Amerika'da bir tane malım var. Bizde mal neye denir Biliyorsunuz değil mi Dedim ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ Allah'ın izniyle onu da alacağız inşallah dedi.

ŞİMDİ NE OLDU O MERAL AKŞENER'E. TAYYİP ERDOĞAN'A AFİLİ AFİLİ LAFLAR SÖYLÜYORDU

Soylu, Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim. 2019'da bana kızdılar. Dedim ki, bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım. O, Meral Akşener dedi ki; 'Neydi o anlaşma bakalım. Hangi anlaşma imzalanmış. Hani masanın üstündeydin. Yiğit yiğit böbürleniyordun Tayyip Erdoğan'a. Girdin masanın altına şimdi, çıkamıyorsun oradan. Çünkü masanın üstüne PKK çıkıyor. Gerile gerile söylüyorlar. 'Biz Bay bay Kemal'i destekliyoruz.' diye. Şimdi ne oldu O, Meral Akşener'e. Tayyip Erdoğan'a afili afili laflar söylüyordu. Siyaset yapmak yürek ister, cesaret ister, milletine sadakat ister, devletine sadakat ister, ülkene sadakat ister. Öyle masanın üstünde adamı rezil rüsva ederler masanın altına indiriverirler diye konuştu.

310 KİŞİYİ YAKALADILAR, ŞİMDİ ADALETE TESLİM EDECEKLER

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyondan da bahseden Soylu, 7 yıla yakın İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Nerede yattığımı bilmiyorum. Dün gece programım 01.30'da TVnet'te bitti. Havalimanına gittim. 02.15'te uçağa bindim. Oradan, İzmir Havalimanı'na gittim. 56.'sını bu sabah yaptığımız ve 04.15'te 2 bin 280 polisimizin ve jandarmamızın 310 kişiyi yakalamak üzere, gözaltına almak üzere çıkardığımız, uyuşturucunun kökünü kurutma operasyonunda satanlar, tacirler, yöneticiler, o çocuklarımızın canını, ailelerinin canını yakanlar, bütün onlara yönelik gece gittik. Polisimize dua ettik. Jandarmamıza dua ettik. Sonra aldılar 310 kişiyi yakaladılar. Şimdi adalete teslim edecekler. dedi.