SÜLEYMAN SOYLU: ŞİMDİ KARAR MERCİ MİLLETTİR

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 'Milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı ve en nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 'Milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı ve en nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir. Karar merci oy verecek vatandaşlarımızdır, başımızın üstünde yerleri var" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Bakırköy'de İstanbul Mardinliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Pazar günü seçim var, şurada yaklaşık 3 -4 günlük bir süreç var. Pazar günkü seçimde hep beraber bir karar vereceğiz. Peşinen söyleyeyim, herkesin verdiği karar başımızın üzerinedir. Çünkü hepimiz her şeyi söyledik, hepimiz her şeyi anlattık. Milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı ve en nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir. Karar merci oy verecek vatandaşlarımızdır, başımızın üstünde yerleri var" şeklinde konuştu.

'TAYYİP ERDOĞAN SÖYLERSE, YAPACAĞINI HERKES BİLİR'

Süleyman Soylu, 'Bugün kişi başı gelir seviyesi, 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkmıştır. 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesini Tayyip Erdoğan diyor ki 'Ben yüzde 60 arttıracağım. 2028'de 16 bin dolar yapacağım' diyor. Bunu Tayyip Erdoğan söylerse, yapacağını herkes bilir" dedi. Soylu, "Eskiden derlerdi ki, bir şey yapılacak Diyarbakır'da, Mardin'de veya başka bir yerde 'Bu T.C.'nin'dir, buna gitmeyelim' derlerdi. İnsanlar da gitmeyiverirlerdi. Şimdi Diyarbakır'da Sur Kültür Festivali yapıldı, milyonlarca insan katıldı. Yine dediler 'Bu T.C'nin gitmeyiverin.' Baktılar ki para etmiyor, seslerini kesmek zorunda kaldılar. Çünkü milyonlarca insan o Sur Kültür Festivaline gitti" ifadelerini kullandı.

"2 TERÖRİSTİ DAHA ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Soylu, buradaki programının ardından Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne (ASKON) geçti. Dernek üyesi iş insanlarıyla bir araya gelen Soylu, 'Biraz önce de Lice'de yine kahraman evlatlarımız 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi." şeklinde konuştu.