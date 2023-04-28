SÜLEYMAN SOYLU, İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI'NDA KONUŞTU

İÇİŞLERİ Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'te vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda konuşan Soylu, Adnan Menderes döneminden bahsetti. Bakan Soylu, İlk Kur'an-ı Kerim'in radyodan okunması 14 Mayıs 1950'den sonra oldu. İlk mevlidin okuması yine 14 Mayıs 1950'den sonra oldu. dedi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfında vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes dönemine değindi. Bakan Soylu, 14 Mayıs 1950 yılının 10 yılda tamamlandığını söylerken 14 Mayıs 2023 yılının 100 yıl süreceğini söyledi. Soylu, 14 Mayıs 1950 27 Mayıs 1960, 10 yılda tamamlandı. Ama 14 Mayıs 2023, Allah'ın izniyle bir 100 yıl sürecek. ve orada 14 Mayıs 1950'de bu aziz millet yitikleriyle buluştu. Ezan-ı Muhammedisiyle buluştu. İlk Kur'an-ı Kerim'in radyodan okunması 14 Mayıs 1950'den sonra oldu. İlk mevlidin okuması yine 14 Mayıs 1950'den sonra oldu. ve bu millet, vatandaş ve halk diye ayrılan ikiye ayrılan bu millet, köylü ve şehirli diye tanımlanan bu millet hakikaten iktidara gelirse veya iktidara getirdiği şeyde adamlara neler yapabileceğini, neler yaptırabileceğini bu oyunda gösterdi dedi.

'ADNAN MENDERES ŞEYH SAİT'İN TORUNUNU MİLLETVEKİLİ YAPTI

Bakan Soylu 'Biraz önce aklıma geldi. Rahmetli Adnan Menderes Demokrat Parti ölçekleri değiştirdi dedi. AK Parti döneminde rahmetli yaşasaydı nasıl bir tanımlama yapardı, çok merak ediyorum. Çünkü onun tanımlamaları kendi ilmine, kendi derinliğine uygun tanımlamalardı. Çünkü orada o ölçekler çok değişti. Türkiye'nin baraj ölçekleri değişti. Türkiye'nin ekilen, biçilen, soğan, toprak ölçekleri değişik Türkiye'nin traktör sayısı değişti. Türkiye'nin araç sayısı değişti. Türkiye'nin havalimanı sayısı değişti. Türkiye'nin üniversite sayısı değişti. ve Türkiye kalkınan gelişen, büyüyen ve kendi değerleriyle barışık bir ülke oldu. Size başka bir şey söyleyeceğim. Adnan Menderes'in Şeyh Sait'in torununu milletvekili yaptı. Fakat Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı 21 yıllık büyük bir istikrarı bir istikamet üzere gerçekleştirmiş olmasıdır. Yani bundan 20 yıl önce aklından geçenleri oluşturabilecek bir zaman dilimini ısrarla ama aynı zamanda büyük bir sabırla gerçekleştirmiş olmasıdır. Tayyip Erdoğan'nın en büyük avantajı yine sabırlı bir şekilde milletine itimat etmesi ve milletinin kendisine sahip çıkacağını bilmesidir. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, sandığı sürekli milletin en önemli gücü olarak tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı, değişimi sürekli olarak bu ülkede gerçekleştirebilmek iradesinin yansımasını milletiyle paylaşmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajı aslında o değişimlerin sonunda birbirine ekleyerek bir devrim oluşturmuş ve Türkiye'de hem bir altyapı hem de bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir dedi.

'BU SEÇİM KOLAY BİR SEÇİM DEĞİLDİR

Bakan Soylu 'Bu seçim kolay bir seçim değildir. Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir. Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele alemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir dedi. (DHA)