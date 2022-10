Süleyman Soylu: İstanbul halkına karşı sorumluluğumuz var bu sorunları çözeceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Soylu "Taksicilik emin meslektir. Bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını getirmeye sorumluyuz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taksicilerin sorunlarını dinlemek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kağıthane'de esnaf odasında gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksici esnafıyla yetkililer katıldı. Eyüp Aksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taksici esnafının sorunlarını anlattı.

'BİZ ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYAYA MODEL OLUŞTURUYORUZ'

'İSTANBUL HALKINA KARŞI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR'

İstanbul halkına karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Soylu "Bunu burada birtakım sözleri ifade etmek için söylüyor değilim. Her birimizin kendi adına birikmiş tecrübelerinden elde edeceğimiz sonuçlara bugün istikrarsızlaştırılan etrafımızdaki coğrafyanın ihtiyacı var. Yani her birimizin mesleki tecrübesi var. Her birimizin yaşam tecrübesi var. Her birimizin ortaya koymuş olduğu birikmişlik Türkiye'dir. Hem bir iyilik kalemidir, hem etrafındaki coğrafyaya ve ülkelere ve insanlara ve milletlere ihraç edeceği en önemli birikimidir. Bunu böyle düşünülmesi lazım geldiğini ortaya koyalım. Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaletin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde dokuzluk, dokuz buçukluk bir oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanına haiz olundu. İstanbul halkına karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Hepimizin sorumluluğu var. Hiç bir sorumluluklarının hiçbirisinden kaçmadan üzerimize tekrar bir sorumluluk olarak, müteselsil olarak hepimiz sorumluyuz. Bu kadar basit. Biz İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz ya çözeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Yirmi dört saat birbiriyle beraber hareket içerisinde, iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım. Bize yeter. Bu meseleyle ilgilenen çok kıymetli arkadaşlarımıza ve buradaki çok kıymetli tekrar söylüyorum. İstanbul'da İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek. Çok kısa bir süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline getireceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.