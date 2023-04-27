Süleyman Soylu: Böyle liderler yüzyılda bir gelir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülke Menderes yetiştirmişti. Onu bu ülkeye hizmet etmekten alıkoymuşlardı. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi. Dünyada bu tip liderler yüzyılda bir gelir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli'ne katıldı. Panelin açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun'un ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da panelde bir konuşma yaptı.

"BİZ BU SALONDA DEMOKRASİYİ, MİLLET İRADESİNİN, TERK EDİLMİŞLİĞİNE ŞAHİT OLMUŞTUK"

"SİRKECİ'DEN KARTPOSTAL ALDIK; ARALARINDA RAHMETLİ MENDERES'İN DE KARTPOSTALI VARDI"

"BU ÜLKE RECEP TAYYİP ERDOĞAN YETİŞTİRDİ; BÖYLE LİDERLER YÜZYILDA BİR GELİR"