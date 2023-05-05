SÜLEYMAN SOYLU: BENİM ABD'DE BİR TANE MALIM VAR O DA FETÖ.ONU DA TÜRKİYE 'YE GETİRTECEĞİZ İNŞALLAH

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Yunus Emre Camii'nde Cuma namazı kıldı. Cuma namazı çıkışında vatandaşlara seslenen Soylu, '" Bunlar 15 Temmuz darbesini yapmaya çalıştılar mı' Darbenin talimatını kim verdi? Amerika. Kim yapmaya çalıştı? FETÖ. Ben bunu söyledim diye, 15 Temmuz'da darbe oldu. 16 Temmuz günü 'Bu darbenin arkasında Amerika var.' dedim. Ondan sonra Amerika beni iki defa istenmeyen adam ilan etti. Bir de Amerika'da mal varlığım varmış gibi Amerika'da mal varlığıma el koydu. Ben de dedim ki 'Benim Amerika'da mal varlığım yok ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da Türkiye'ye getirteceğiz, inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da bulunan Karadeniz Mahallesinde vatandaşlara seslendi. Cuma namazını Yunus Emre Camii'nde kılan Süleyman Soylu, cuma namazı sonrası vatandaşlara seslendi. Mahalle buluşmasında Süleyman Soylu'ya Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, 'Tayyip Erdoğan'la kendini denk tutuyor. Terazi'nin bile bir adaleti var ya, terazinin. Dünya lideriyle teraziye çıktı. Karadeniz mahallesi, o terazide kimin ağır olduğunu, Kimin dünyada lider olduğunu gösterecek mi?" diye konuştu.

"SGK GİBİ ORAYI DA BATIRIR"

Soylu, 'Tam 3 aydır, 4 aydır bir kuyu deliniyor. Oradan büyük ümidimiz vardı ve en sonunda TPA genel müdürümüz ile Şırnak valimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi ver. Bakın 8 bin 900 varil, şimdi Türkiye'nin en büyük rezervi. Günlük 100 bin varil petrol üretecek ve bizim 10/1 petrol sarfiyatımızı karşılayacak. Türkiye'nin en büyük petrol rezervini Gabar dağında bulduk. Allah korusun bay bay Kemal eline onu geçirse SGK gibi orayı da batırır değil mi' "şeklinde konuştu.

"DARBENİN TALİMATINI KİM VERDİ ? AMERİKA"

Süleyman Soylu, " Bunlar 15 Temmuz darbesini yapmaya çalıştılar mı? Darbenin talimatını kim verdi? Amerika. Kim yapmaya çalıştı? FETÖ. Ben bunu söyledim diye, 15 Temmuz'da darbe oldu ya 16 Temmuz günü 'Bu darbenin arkasında Amerika var.' dedim. Ondan sonra Amerika beni iki defa istenmeyen adam ilan etti. Bir de Amerika'da mal varlığım varmış gibi Amerika'da mal varlığıma el koydu. Ben de dedim ki 'Benim Amerika'da mal varlığım yok ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da Türkiye'ye getirteceğiz inşallah." dedi.

"AMERİKA'NIN O PİS ELİNİ ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYADAN ÇEKİP ÇIKARACAĞIZ"

Soylu konuşmasında, " Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı ad açtı mı ? Bay Bay Kemal oraya Müze Kart getirecekmiş. Biz sadece 780 bin metrekarenin güvenliğinden sorumlu değiliz. Buradan söylüyorum, Allah nasip edecek. Türkiye Yüzyılı sadece, Türkiye'nin yüzyılı değil etrafımızda ki coğrafyanın huzur yüzyılıdır, barış yüzyılıdır, kalkınma yüzyılıdır, bağımsızlık yüzyılıdır ve biz bu yüzyılı etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyadaki mazlumlarla hep beraber yaşayacağız. Buradan söylüyorum, Irak'ta Bağdat'ın huzurunu da biz getireceğiz, Suriye'de Şam'ın huzurunu da biz getireceğiz, Afganistan'da Kabil'in huzurunu da biz getireceğiz. İslamabad'ın huzurunu da biz getireceğiz. Amerika'nın o pis elini o kirli elini etrafımızdaki coğrafyadan çekip çıkarmak bize nasip olacak." ifadelerini de kullandı.

"GENÇLER SİZE SESLENİYORUM"

Süleyman Soylu, "Şimdi Bay bay Kemal ne diyor biliyor musunuz? Bay bay Kemal diyor ki 'Amerika talimat verdi, ben Mehmetçiği oradan çekeceğim.' diyor. Bunu Mecliste yaptı biliyorsunuz. Biz tezkere istedik, dedik ki 'Irak'a Suriye'ye asker göndermek için tezkereyi yeniliyoruz.' Bay bay Kemal çıktı dedi ki 'Ben oraya tezkere vermiyorum.' dedi. Niye vermediğini biliyor musunuz? Şimdi masaya oturmadı PKK'yla daha önce oturdu, anlaştı. Onları anlaştıran da ağa babaları Amerika, bu anlaşanları sandığa gömeceğiz, tarihe gömeceğiz. Kalkmış diyor ki '300 milyar dolar borç bulacağım.' Kimden borç bulacak ? Londra'daki tefecilerden borç bulacak. Gençler size sesleniyorum. Bu ülke çok borç batağına battı. IMF, Türkiye'ye neredeyse köle muamelesi yaptı. Bu millet dişinden tırnağından artırdı. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi IMF bataklığından çıkardı ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi geleceğe doğru getirdi." şeklinde konuştu.