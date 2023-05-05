SÜLEYMAN SOYLU: BENİM ABD'DE BİR TANE MALIM VAR O DA FETÖ.ONU DA TÜRKİYE 'YE GETİRTECEĞİZ İNŞALLAH

Altan ÇİMEN-Burak KESKİNCİ / İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Yunus Emre Camii'nde Cuma namazı kıldı. Cuma namazı çıkışında vatandaşlara seslenen Soylu, "Bunlar 15 Temmuz darbesini yapmaya çalıştılar mı? Darbenin talimatını kim verdi? Amerika. Kim yapmaya çalıştı? FETÖ. Ben bunu söyledim diye, 15 Temmuz'da darbe oldu. 16 Temmuz günü 'Bu darbenin arkasında Amerika var.' dedim. Ondan sonra Amerika beni iki defa istenmeyen adam ilan etti. Bir de Amerika'da mal varlığım varmış gibi Amerika'da mal varlığıma el koydu. Ben de dedim ki 'Benim Amerika'da mal varlığım yok ki, benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da Türkiye'ye getirteceğiz, inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da bulunan Karadeniz Mahallesinde vatandaşlara seslendi. Cuma namazını Yunus Emre Camii'nde kılan Süleyman Soylu, cuma namazı sonrası vatandaşlara seslendi. Mahalle buluşmasında Süleyman Soylu'ya Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan'la kendini denk tutuyor. Terazi'nin bile bir adaleti var ya, terazinin. Dünya lideriyle teraziye çıktı. Karadeniz mahallesi, o terazide kimin ağır olduğunu, Kimin dünyada lider olduğunu gösterecek mi?" diye konuştu.

"SGK GİBİ ORAYI DA BATIRIR"

Soylu, "Tam 3 aydır, 4 aydır bir kuyu deliniyor. Oradan büyük ümidimiz vardı ve en sonunda TPA genel müdürümüz ile Şırnak valimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi ver. Bakın 8 bin 900 varil, şimdi Türkiye'nin en büyük rezervi. Günlük 100 bin varil petrol üretecek ve bizim 10/1 petrol sarfiyatımızı karşılayacak. Türkiye'nin en büyük petrol rezervini Gabar dağında bulduk. Allah korusun bay bay Kemal eline onu geçirse SGK gibi orayı da batırır değil mi? "şeklinde konuştu.

"DARBENİN TALİMATINI KİM VERDİ ? AMERİKA"

"AMERİKA'NIN O PİS ELİNİ ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYADAN ÇEKİP ÇIKARACAĞIZ"

"GENÇLER SİZE SESLENİYORUM"

Süleyman Soylu, "Şimdi Bay bay Kemal ne diyor biliyor musunuz? Bay bay Kemal diyor ki 'Amerika talimat verdi, ben Mehmetçiği oradan çekeceğim.' diyor. Bunu Mecliste yaptı biliyorsunuz. Biz tezkere istedik, dedik ki 'Irak'a Suriye'ye asker göndermek için tezkereyi yeniliyoruz.' Bay bay Kemal çıktı dedi ki 'Ben oraya tezkere vermiyorum.' dedi. Niye vermediğini biliyor musunuz? Şimdi masaya oturmadı PKK'yla daha önce oturdu, anlaştı. Onları anlaştıran da ağa babaları Amerika, bu anlaşanları sandığa gömeceğiz, tarihe gömeceğiz. Kalkmış diyor ki '300 milyar dolar borç bulacağım.' Kimden borç bulacak ? Londra'daki tefecilerden borç bulacak. Gençler size sesleniyorum. Bu ülke çok borç batağına battı. IMF, Türkiye'ye neredeyse köle muamelesi yaptı. Bu millet dişinden tırnağından artırdı. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi IMF bataklığından çıkardı ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi geleceğe doğru getirdi." şeklinde konuştu.