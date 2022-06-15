Bakan Soylu: Avrupa göç meselesini sınır meselesi olarak değerlendiriyor

NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Göç meselesinde yanılgı maalesef Batı'nın, Avrupa'nın özellikle göç meselesini, bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir. Göç meselesi Türkiye'yle Suriye'nin 911 kilometre arasındaki bir sınır meselesi de değildir. Göç meselesi, vekalet savaşlarından, iç savaşlardan, gelir eşitsizliğinden, adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişememekten kaynaklanan ve bundan sonra daha fazla da devam edebilecek bir meseledir" dedi.

İstanbul'da dün başlayan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, Sarıyer Vilayetler Evi'nde bugün de devam etti. NATO Parlamenter Asamblesi Türk yöneticileri ve üyeleri, NATO üyesi ülkelerden 50 milletvekili ve NATO temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını, Akdeniz ve Ortadoğu Grubu Başkan Yardımcısı Fernando Gutierrez gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. İçişleri Bakanı Soylu heyete Göç ve Mülteciler konulu bir sunum yaptı. Sunum ve soru cevap basına kapalı gerçekleştirildi.

"DAHA ÖNCE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLAR, İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR"

"DÜNYANIN ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK PROBLEMLERİNDEN BİR TANESİ MALİ SUÇ YAYGINLIĞIDIR"

"AVRUPA GÖÇ MESELESİNİ BİR SINIR MESELESİ OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR"

Bakan Soylu, "Bizden sonraki dönem ve bizden önceki dönemin de sorumlularıyız. Eğer biz bunları seyreder, birilerinin düzeltmesini beklersek aynen Suriye'de olduğu gibi 14 milyon insan yerinden edilir. Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen yüz binlerce insan dört metre beş metre karın altında kalarak ölürler. ve bu mesele belki de dönemimizin maliyeti olarak gelecek nesillere sirayet eder ve gelecek nesiller hepimizi lanetlerler. Göç meselesinde yanılgı maalesef Batı'nın, Avrupa'nın özellikle göç meselesini bir sınır meselesi olarak değerlendirmesidir. Göç meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir. Göç meselesi Türkiye'yle Suriye'nin 911 kilometre arasındaki bir sınır meselesi de değildir. Göç meselesi, vekalet savaşlarından, iç savaşlardan, gelir eşitsizliğinden, adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişememekten kaynaklanan ve bundan sonra daha fazla da devam edebilecek bir meseledir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel