SÜLEYMAN SOYLU AK PARTİ VE MHP BEŞİKTAŞ İLÇE BİNALARINI ZİYARET ETTİ

AK Parti ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse ben Kürt'üm diyemiyordu.

Ak Parti ve MHP Beşiktaş İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse ben Kürt'üm diyemiyordu. Kimse ben Alevi'yim diyemiyordu. 28 Şubat'tan sonra bu ülkede insanlar ben dindarım demekten korkuyorlardı. Buradan Beşiktaşlılara şunu söylememiz lazım. Bu devlet 85 milyonun devletidir. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Kendi kullandığı TOGG ile ilçe binasına gelen Soylu'yu partililer kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

"TAYYİP ERDOĞAN 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANIDIR"

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Süleyman Soylu Ak Parti Beşiktaş İlçe binasındaki ziyaretinin ardından MHP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti.