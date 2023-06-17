Süleyman Demirel için anma töreni düzenlendi

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için ölümünün 8'inci yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu katıldı.