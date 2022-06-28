CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Son altı haftada vatandaşların borçlarında 91 milyar liralık artış yaşandı" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Bülbül, şunları söyledi:

"AKP iktidarının kötü ekonomi politikası sonucu, elde edilen verilerin de ortaya koyduğu üzere hem ülke hem de vatandaş borç batağına batmış durumda. Türkiye'nin uluslararası yatırım açığı nisan ayında 2,3 milyar dolar küçülerek 236,8 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın, brüt rezervinde 10-17 Haziran günleri arasında, 1,5 milyar dolarlık azalış oldu. 17 Haziran itibariyle brüt rezerv 101 milyar dolara düştü. Brüt rezerv geçen yılın sonuna göre ise 10 milyar dolar azaldı. Swap borcu dahil net rezervi ise eksi 53,8 milyar dolar oldu. Hazinenin iç ve dış borç stoku mayısta bir önceki aya göre 238,2 milyar lira daha artarak 3 trilyon 364 milyar liraya kadar yükseldi.

"HAZİNEDEN ÖDENEN FAİZ HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI"

Cumhurbaşkanlığının TBMM'ye sunduğu ek bütçe kanunu teklifiyle, bütçe gelirleri 1 trilyon 80 buçuk milyar lira büyütülerek 2 trilyon 883 milyar liraya çıkarılıyor. Dolayısıyla başlangıçta yaklaşık 278 buçuk milyar lira olan bütçe açığı tahmini değişmiyor. 24 Aralık 2021'de 11,67 lira olan dolar kurundan altı ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açanlar altı aylık dönemde net olarak yüzde 48,9 oranında faiz elde ettiler. Hazineden ödenen bu faiz halkın cebinden çıktı. Son altı haftada vatandaşların borçlarında 91 milyar liralık artış yaşandı.

"İCRA DAİRELERİNDEKİ DOSYA SAYISI 23 MİLYON"

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 485 bin adet artarak 24 Haziran itibariyle 23 milyon 778 bine çıktı. Çiftçi, emekli, esnaf, genç borçlu memleket borçlu. Vatandaşın alım gücü kalmadı, enflasyon yüzde 200'lere dayanmış durumda. Memleket bu durumdayken Saray ve yandaşları hayal dünyasında yaşamaya devam ediyor. Ama vatandaş bunun hesabını sandıkta soracak, tek adam rejimini sandıkta ilk seçimde gönderecek."

ANKA / Güncel