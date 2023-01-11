Suların Sıcaklığının Artması Büyük Set Resifi'nde Mercanların Büyümesini Engelliyor

KANBERRA, 11 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, sıcak sular Büyük Set Resifi'nde hızlı büyüyen mercan türlerinin gelişimini engelliyor.

KANBERRA, 11 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, sıcak sular Büyük Set Resifi'nde hızlı büyüyen mercan türlerinin gelişimini engelliyor.

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden (AIMS) bilim insanları, Çarşamba günü yayımlanan bir araştırmada, ikonik resifte hızla büyüyen mercanın, akut ısı stresi olayları sırasında yüksek ölüm oranı ve yavaş büyüme nedeniyle çifte darbe almasının muhtemel olduğunu tespit etti.

Avustralya hükümetine bağlı enstitünün bulguları, dünya okyanusları ısınmaya devam ederken resifin uzun vadeli hayatta kalma beklentilerine büyük bir darbe vurdu.

Enstitünün Uzun Vadeli İzleme Programı'na göre, resifin kuzey ve orta bölgelerindeki mercan örtüsündeki son artışlara, büyük ölçüde yaygın olan ancak denizlerde sıcaklık dalgalarına daha duyarlı hızlı büyüyen türler neden oluyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Juan Ortiz yaptığı açıklamada, "Sonuçlarımız, resif kurtarma için kritik olan bu hızlı büyüyen masa şeklindeki yayvan Acropora clathrata türü mercanların, mevcut ortamlarında büyümeyi en üst düzeye çıkarmak için mükemmel stratejiler geliştirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ortiz, "Ancak bu ilk bulgular, gelecekteki daha sıcak koşullara adaptasyon için sınırlı bir potansiyele sahip olduklarını gösterebilir" uyarısında bulundu.

Ortiz ve ekibi, bir ay boyunca 19 ila 31 santigrat derece arasında değişen 10 sıcaklıkta resifin bir kısmından dört mercan türünün büyümesini izlemek için AIMS Ulusal Deniz Simülatörünü kullandı.

Aynı mercan türlerinin bireysel kolonilerinin sıcaklığa tutarlı bir şekilde tepki vermesi bilim insanları için bir sürpriz oldu.

Ortiz, ekibin daha sonra resifin farklı bölümlerinden daha fazla türü içerecek şekilde araştırmayı genişleteceğini bildirdi.

Avustralyalı bilim insanı, "Sıcaklığa tepkilerindeki düşük değişkenlik, mercanların doğal olarak daha yüksek termal tolerans geliştirmesini zorlaştırabilir. İşin içyüzünü daha fazla anlamak için, daha büyük ölçekte ve daha fazla türde neler olduğunu anlamamız gerekiyor" diye ekledi.