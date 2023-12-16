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Suların çekildiği Van Gölü Erciş sahilleri fotoğrafçıları şaşırttı

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Van Gölü Erciş sahillerinde iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suların çekilmesi fotoğrafçıları şaşırttı. Yaşanan çekilme ile birlikte daha önce sular altında olan birçok tarihi kalıntı da gün yüzüne çıktı.

Suların çekildiği Van Gölü Erciş sahilleri fotoğrafçıları şaşırttı

VAN - Van Gölü Erciş sahillerinde iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suların çekilmesi fotoğrafçıları şaşırttı.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık, Van Gölü suyunun çekilmesine neden olurken, yaşanan çekilme ile birlikte daha önce sular altında olan birçok tarihi kalıntı da gün yüzüne çıktı. Van Gölü'nün en fazla çekilme olduğu Erciş kıyılarında ise göl suyunun çekilme boyutu fotoğraf karelerine yansıyor.

Erciş'te doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, 15 yıl önce fotoğraf çektiği yerlerde tekrar fotoğraf çekerek, 2 kare arasındaki farkı ortaya çıkardı. 30 Yıldır Van Gölü Havzasında doğa fotoğrafı çeken Coşar, çektiği fotoğrafların çeşitli alanlarda paylaşılarak turizme katkı sağladığını söyledi. 15 yıl önce etrafında otların yeşerdiği iskelenin o zaman su altında olduğunu vurgulayan Coşar, " O zaman burada bulunan iskele, tamamen suyun altındaydı. Hem kışın hem de yazın çektiğim fotoğraflar var. Kışın tamamen donmuş bir iskele, yazın ise suyun altında kalmış bir iskele. Haliyle arşivimi araştırırken daha önce çektiğim iskelenin fotoğrafına denk geldim. Daha önce teknelerin yanaştığı ve balık avlanan iskele, bugün gördüğünüz gibi tamamen otların altında kalmış. O zamanlar vatandaşlar piknik yapmak için buraya geliyor, denize giriyordu. Haliyle çok mükemmel bir görünüm vardı. Küresel ısınmadan dolayı tehlikenin boyutu, Van Gölü'nün çekilmesi, su seviyesinin düşmesi boyutunu bu 2 fotoğraf gösteriyor. Hiç bir şey anlatılmasa bile bu 2 fotoğraf yeterince anlatıyor. Daha önce bu bölgede demek ki su seviyesi çok düşükmüş ki; tarihi kalıntılar, yapılar, yerleşim alanları varmış. Daha sonra suyun yükselmesiyle su altında kalan yapılar, tarihi kalıntılar, çeşitli medeniyetlere ait kalıntılar suyun tekrar çekilmesiyle ortaya çıkmış. Temenni ederiz ki, önümüzdeki kış sezonunda yağışlar bol olur ve Van Gölü'nün su seviyesi tekrar yükselir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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