Sular çekildi, sele kapılan araç gün yüzüne çıktı

DÜZCE - Düzce'de sele kapılan araç, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Her yeri çamur olan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan sağanak yağışta Melen Çayı taştı, sanayi ve Galericiler Sitesi sular altında kaldı. Selde bir araçta sel sularına kapılmıştı. Suların çekilmesiyle tahribatın gün yüzüne çıktığı Düzce'de, sel sularına kapılan araç çıkarıldı. Köprü altında su altında kalan aracın içerisinde çamur birikintileri olduğu görüldü.

Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Murat Çiçek, "O akşam ben Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışıyordum. Çalışırken dükkanlarımıza su bastı. Bir anda geldi. Dükkandan çıkarken sanayi içerisinde diz boyuna kadar su vardı. Hemen arkamdaki yolda arabanın sadece üst tavanını gördüm. Araba olduğu gibi suyun içerisindeydi. Melen Çayı'ndan gelen su dükkanları mahvetti. Belediye başkanımız geldi. Çalışmalara destek verdi. Zararı en alt seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Sular içindeydik. Bugün bölgede sular çekildi. Belediyemiz araç gönderdi. Sular o şekilde çekildi" şeklinde konuştu.

Sel sularına kapılan araç, bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılarak, hurdaya gönderildi.