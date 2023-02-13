Sular altında kalacak ilçenin ağaçları, depremzedeleri ısıtacak

ARTVİN'de su tutma süreci süren, 'Türkiye'nin en yüksek barajı' Yusufeli Barajı ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde halk, anılarla birlikte suya gömülecek ağaçları kesip, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için oduna dönüştürdü.

ARTVİN'de su tutma süreci süren, ' Türkiye'nin en yüksek barajı' Yusufeli Barajı ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde halk, anılarla birlikte suya gömülecek ağaçları kesip, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için oduna dönüştürdü. El ele verilerek çuvallanan odunlar, TIR'larla deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ile sular altında kalacak ilçede halk, Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremler sonrası yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Yeni inşa edilen yerleşim alanına taşınma sürecindeki Yusufeli ilçesinde halk, anılarla birlikte suya gömülecek ağaçları kesip, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için oduna dönüştürdü. El ele verilerek çuvallanan odunlar, TIR'larla deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Ali Güzel ise "Onca ilimizde deprem oldu. Çok kişiyi kaybettik. Bizler de hayatta kalanlarız. O noktaya yardıma gidenler için 'Üşümesinler' diyerek elimizden geleni yapıyoruz. Ağaçlarımız sular altında kalacaktı. Kesiyoruz, kamyonlara yüklüyoruz. Onlar, bizim kardeşimiz. Her daim yanlarındayız" dedi.